Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Утро четверга, 5 декабря, началось для автомобилистов Петербурга с массовой аварии с участием тринадцати автомобилей на Выборгском шоссе. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Https://vk.com/spb_today ДТП на Выборгском шоссе (цитата группы «ДТП и ЧП")

По предварительной информации, ДТП произошло около 09:50 мск у дома 6 по Выборгскому шоссе. Предположительный виновник аварии — женщина-водитель автомобиля Audi А7, судя по раскраске, принадлежащего одному из автосалонов этой немецкой марки.

Двигаясь во втором ряду, водитель не заметил, что впереди едущий «Мерседес» остановился перед пешеходным переходом, и врезался в него.

«После чего от удара «Ауди» совершил наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задевает 11 транспортных средств», — говорится в сообщении УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

По данным дорожной полиции, травмы средней степени тяжести получили водитель Audi — женщина 1994 г.р., и ее пассажир — мужчина, 1977 г.р.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге», ДТП произошло в 100 метрах от пешеходного перехода. «Ауди», которой управляла женщина, сначала столкнулась с «Мерседесом», затем вылетела на разделительную полосу, сбила светофор, который упал на «Ниссан» и задел другие авто. Затем иномарка зацепила «Шкоду», сбила разделительный забор и врезалась в «Ленд Крузер».

«Там попадали все столбы, пострадали припаркованные автомобили, людям пробивало панорамные крыши, лобовые стёкла, капоты и т.д. В общем, шрапнель была лютая. Всего два пострадавших. Не могу уточнить, оба были в «Ауди» или нет, не выясняла», — написала очевидец Ирина Л.

Также очевидцы заявляют, что пострадало не 13, а как минимум 15 автомобилей. Перед этим виновница аварии ехала выше скорости потока, говорят свидетели.