Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 6 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 6 декабря: партизаны разгромили карательную экспедицию нацистов.

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6 декабря 1943 года немцы завязали ожесточённые бои с войсками 1-го Украинского фронта, которые охраняли подходы к Киеву.

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