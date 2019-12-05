Санкт-Петербург, 5 декабря, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в четверг, 5 декабря, останется во власти циклона, и над городом продолжат господствовать хорошо согретые Гольфстримом влажные воздушные массы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главный штаба

В течение дня погода в городе на Неве будет облачной, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет не по-зимнему высок. Воздух прогреется до плюс 4−6, по области до плюс 1−6 градусов. Также ожидается порывистый юго-западный ветер скоростью 7−12 м/с.

«Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 748 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

Напомним, накануне ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщало об ухудшении погодных условий из-за ветра, порывы которого могут достигать 15−18 м/с.