Нижний Новгород, 4 декабря, 2019, 19:34 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на фабрике «Ариэль» открылся Музей истории ёлочных игрушек, которые производят на территории региона с 1936 года. Вместе с губернатором Глебом Никитиным участниками церемонии стали нижегородские школьники, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Андрей Ю. Вуколов Ёлочная игрушка

На выставке представлены образцы ёлочных игрушек местного производства с 1930-х годов и до настоящего времени.

«Нижегородские ёлочные игрушки сегодня известны во всем мире и являются ярким примером самобытных художественных промыслов. За долгую историю фабрики здесь были созданы очень яркие изделия. Они будут интересны самым маленьким гостям, а взрослые смогут вспомнить новогодние моменты своего детства и молодости», — отметил Никитин. По его мнению, открытие музея будет способствовать росту туристической привлекательности региона, особенно в предновогодний месяц.

Напомним, в 1936 году тогда ещё в городе Горьком была организована промыслово-кооперативная артель «Детская игрушка», в состав которой вошел стеклодувно-художественный цех по изготовлению елочных игрушек. Продукция фабрики «Ариэль», которая считается преемницей традиций артели, широко известна в России и за рубежом. В 2004 году предприятием был выполнен заказ администрации президента РФ — подарок канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру. По заказу президента Дмитрия Медведева в 2011 году мастера фабрики изготовили подарочные наборы для участников новогоднего приёма в Московском Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, на подготовку праздничного убранства к Новому году и Рождеству из бюджета Нижнего Новгорода планируется потратить 13,5 млн рублей.

Планируется закупить светодиодные гирлянды, светящиеся фигуры снеговиков и оленей. Подрядчик должен будет все это установить и украсить новогоднюю ель, а также все убрать после завершения праздников. Пока ёлка на площади Минина ещё не готова к встрече праздников, а вот на площади Горького уже стоит красивая ель.