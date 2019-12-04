Санкт-Петербург, 4 декабря, 2019, 17:48 — ИА Регнум. С 14 октября 2019 года, когда на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге была запущена система фото‑ и видеофиксации нарушений, постановления о нарушении Правил дорожного движения вынесены более 260 тысяч раз.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Напомним, за первые полторы недели было зафиксировано 15 211 тысяч нарушений скоростного режима. В последующие недели их число значительно возросло.

«За следующую декаду число постановлений выросло в 7 раз, превысив 100 тысяч. Вероятно, это объясняется вводом в строй всех камер», — пишет 4 декабря издание «Фонтанка», ссылаясь на данные ГИБДД. Всего на ЗСД сейчас работает 12 пунктов фиксации нарушений.

Наибольшее число нарушений — 107 900 — было зафиксировано с 3 по 12 ноября. Затем их число начало снижаться, и с 23 ноября по 2 декабря отмечено 33 400 случая.

«Сейчас датчики отслеживают только превышение скорости в конкретной точке, но в перспективе — контроль и за средней скоростью», — отмечает издание.

Напомним, что на большей части ЗСД, как на автомагистрали, скорость ограничена показателем в 110 км/ч.

Западный скоростной диаметр — платная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут (с использованием транспондера).