Минск, 4 декабря, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Поставить Минскую область «на инновационные рельсы» и проявлять больше внимания к людям распорядился 4 декабря заявилАлександр Лукашенко в ходе совещания с «активом Минской области». Об этомсообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Совещание с активом Минской области

Лукашенко констатировал успехи «за годы нашей независимости» (за постсоветский период), а также комплекс проблем, которые должен решить недавно назначенный «губернатор» — снятый с должности зампреда правительства и назначенный на должность председателя Миноблисполкома Александр Турчин.

Ему предстоит предпринять меры для повышения зарплат. При этом, как было заявлено в ходе совещания, при темпах роста производительности труда почти на 5% темпы роста заработной платы составляют примерно 9%. Лукашенко сказал: «Только в этом году разрыв составляет почти 4 процентных пункта. А с учетом прошлых лет — более 13. Думайте, как будем устранять эти диспропорции в самое ближайшее время».

Проблема своевременности выплаты заработной платы также не теряет остроты. Лукашенко напомнил о своих давних и неоднократных обещаниях подтянуть уровень зарплат до $500 в эквиваленте, отметив: «Надо нагрузить человека, но и заплатить».

«Мы когда-то людям, и я от вашего имени, говорил, что мы будем подтягивать среднюю зарплату по стране до Br1 тыс. И мы это сделали. Но надо сейчас посмотреть на низкооплачиваемые слои населения, которые несут очень серьезную нагрузку — санитарки, нянечки, медсестры, работники в детских садах… В течение этого года мы понемножку подтягивали их зарплату, но этого недостаточно», — цитирует белорусского лидера президентская пресс-служба.

Лукашенко высказал обеспокоенность падением почти на треть объёма прямых иностранных инвестиций, отметив: «А без индустриального парка «Великий камень» и того больше. Вы все знаете, что бюджетных денег на строительство предприятий не будет. Эти средства предназначены для людей».

Он отметил «новые точки укрепления областного потенциала и его постановки на инновационные рельсы», подчеркнув: «Удельный вес производств начальных технологических переделов (III — IV уклады) пока слишком высок. Доля инновационной продукции в выпуске области — чуть более 11%. Это ниже, чем в среднем по стране, и всего четвертое место в республике».

Ухудшение расчётной дисциплины также не осталось вне внимания Лукашенко: почти четверть долгов организаций области (22%) просрочена, а в 2019 году их объём вырос еще на 3%.

Рост их импорта в 6 раз опережает рост экспорта, отметил руководитель республики.

Также он отметил жалобы со стороны населения. Среди них «есть некоторые штатные жалобщики, но их ничтожное меньшинство», констатировал он. При этом: «Многие люди приходят потому, что некому им помочь. И они вправе рассчитывать на власть».