Санкт-Петербург, 4 декабря, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, возмущен действиями руководства московского СИЗО «Бутырка», которое не предоставляет ему возможность встретиться со своим клиентом. Об этом правозащитник сообщил журналистам в среду, 4 декабря.

Елена Молчанова ИА REGNUM Олег Соколов и Александр Почуев в суде

Как отметил адвокат, сейчас Соколов находится в одном из самых известных СИЗО Москвы «Бутырка», но в скором времени он будет переведен на психиатрическую экспертизу в специализированную клинику. Какую именно — держится в тайне. До этого момента адвокату необходимо встретиться с клиентом, но пока такой возможности ему не представилось.

«В настоящее время я штурмую бюро пропусков и подал жалобу в адрес руководителя изолятора и надзирающего прокурора. Мне отказывают в требовании о вызове моего клиента ввиду недостаточности мест в кабинетах. Это грубейшее нарушение права на защиту», — заявил Почуев.

По словам адвоката, его подзащитный находится в удовлетворительном физическом состоянии, в содеянном раскаивается и способствует расследованию.

«На условия содержания жалоб нет, за исключением невозможности свиданий с адвокатом», — пояснил защитник.

Ранее Александр Почуев заявлял о подаче апелляционной жалобы на избранную Соколову меру пресечения. Ожидалось, что горсуд Петербурга рассмотрит жалобу 5 декабря, но сегодня адвокат сообщил, что заседание перенесено на 16 декабря.

Причину переноса Почуев объяснил своей необходимостью участвовать в следственных действиях в Москве, а также невозможностью личного участия в заседании в Петербурге самого Олега Соколова.

«Это я, как адвокат, считаю нарушением права на защиту, так как практика использования видеоконференцсвязи судами не предусматривает возможности консультирования клиента в самом процессе. В случае личного участия лица в деле адвокат, как правило, может поддерживать своего клиента, давая ему советы и разъясняя нормы применяемых законов», — пояснил Почуев.

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной, аспирантки 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего разрубил тело на части и выбросил в реку Мойку. Соколов помещен под стражу по 8 января 2020 года.