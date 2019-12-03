Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Претензий к работе Татьяны Быковской на посту министра здравоохранения Ростовской области у губернатора нет. Комментируя так называемое дело донского минздрава, глава региона Василий Голубев указал на то, что действия силовиков отрицательно влияют на работу чиновников.

Donland.ru Василий Голубев

В частности, Голубев считает, что происходящее «наносит ущерб управленческой системе региона и ставит под угрозу ее дееспособность».

«Считаю, что принимаемые ограничительные меры в отношении руководителей чрезмерны. В конечном итоге все это сказывается на социальном самочувствии жителей области. Тем более, что в основе действий руководителей в большинстве случаев лежит решение вопросов, крайне актуальных для населения», — цитирует Голубева ТАСС.

Наряду с этим губернатор перечислил заслуги главы регионального министерства здравоохранения и отметил, что вина Быковской ещё не доказана.

ИА REGNUM напоминает, что Быковская была задержана 28 ноября. Главу донского минздрава и её подчинённого подозревают в превышении должностных полномочий. По имеющимся сведениям, чиновники допустили нарушения при проведении госзакупок. Обыски прошли по месту жительства и работы задержанных. Решением суда Татьяна Быковская отправлена под домашний арест, её заместитель — в СИЗО. Оба — на два месяца.