Лос-Анджелес, США, 3 декабря, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Состоялся релиз обновленного альбома «1999» американского исполнителя Принса. Оригинальный альбом был записан в 1982 году.

jimieye Принс. 1990

По информации российского новостного агентства InterMedia, в новую версию пластинки вошли основные композиции музыканта, так и 35 новых, ранее не издававшихся, треков. В них вошли и концертные записи шоу в Детройте 30 ноября 1982 года.

Стоит отметить, что последний 39-й студийный альбом музыканта вышел 21 января 2016 года и назывался «HITnRUN Phase Two».

Напомним, что музыкант скончался в апреле 2016 года от случайной передозировки фентанила, мощного анальгетика, который он применял для снятия болей в тазобедренном суставе.