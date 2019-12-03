Москва, 3 декабря, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Работники ПАО «Тольяттиазота» устроили акцию у офиса компании «Уралхим» в Москве. Как сообщает издание Город.Тольятти.РФ, это предприятие участники акции назвали главным виновником рейдерского захвата своего завода.

Рабочие раздавали листовки в толстовках с лозунгом «Сила в правде» — так называется их сайт (сила-в-правде.рф), где приводятся факты о деятельности ТОАЗа и публикуются новости о судах по делу в отношении бывших руководителей ТОАЗа. Напомним, правоохранительные органы занялись расследованием «дела ТОАЗа» около пяти лет назад, в последние два года проходят судебные заседания. Бывших руководителей завода обвиняют в том, что они похитили продукцию предприятия за четыре года. Между тем участники акции в Москве заявляли, что миноритарные акционеры («Уралхим») пытались устроить рейдерский захват предприятия, где регулярно выплачивают зарплаты, предоставляют хороший соцпакет и проводят модернизацию производства.

Проект «Сила в правде» был запущен осенью текущего года. На портале работники разместили открытое обращение и рассказали непростую историю завода.

«Мы дорожим своей работой, стабильной и достойной зарплатой, уверенностью в завтрашнем дне. Долгие годы наш завод противостоит попыткам захвата недобросовестного бизнесмена, которые сопровождаются судебной возней, постоянной ложью и давлением на нас», — говорится в коллективном обращении.

Как заявили участники акции, сотрудники российских предприятий, которые столкнулись с попыткой недобросовестного захвата предприятий, не должны оставаться с проблемой один на один. А ее масштаб уже почти приблизился к проблеме коррупции: сотни фирм так или иначе подвергались захвату. Только в 2018 году в стране происходило более 500 попыток рейдерства. Об этом сообщают специалисты Национального антикоррупционного комитета.

Это не первая акция заводчан, чтобы привлечь внимание к ситуации в ПАО «Тольяттиазот». Сотрудники предприятия неоднократно выходили на улицы, собирали подписи в поддержку завода. Авторы проекта не призывают к усилению конфликта, но хотят привлечь внимание к ситуации на предприятии.