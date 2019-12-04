Война: остановлено продвижение 13 немецких дивизий к Москве. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Проект ИА REGNUM. Война. Хроника 1941-1945 гг
Москва, 4 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Проект ИА REGNUM. Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 декабря: остановлено продвижение 13 немецких дивизий к Москве.
4 декабря 1941 года завершилась Калининская оборонительная операция. Остановлено продвижение 13 немецких пехотных дивизий к Москве.
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