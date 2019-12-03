Тверь, 3 декабря, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Размер единовременной ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Тверской области увеличен более чем в два раза. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сообщил 3 декабря губернатор Игорь Руденя на заседании облправительства. Глава региона также поручил проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача — обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», — отметил Игорь Руденя.

Добавим, что размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года. В 2019 году выплата была увеличена с 5 до 10 тыс. рублей, её получили 2 тысячи 716 человек. Также в 2019 году 41 ветеран получил помощь региона в улучшении жилищных условий, в регионе выделяются деньги на газификацию домов и квартир, выплачиваются компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги.

Также ранее по инициативе губернатора было принято решение о том, что с 2020 года единовременные выплаты ко Дню Победы смогут получать выплату получат труженики тыла (сегодня в Тверской области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2400 человек), а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория — свыше 91 тысячи 600 человек). В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек. Также в регионе принят областной закон о статусе «детей войны» — он предусматривает поддержку граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года: право на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в соответствии с Указом президента Владимира Путина. В Тверской области ведётся активная подготовка к проведению торжеств к юбилею Великой Победы.