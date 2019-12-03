Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Петербургские таксисты вышли на митинг против сервисов агрегаторов, таких как Uber, Bolt, «Яндекс.Такси» и других. Акция была согласована с властями и состоялась в парке «Екатерингоф», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Таксисты посетовали, что никто из городских властей не пришел на их митинг, хотя чиновников и депутатов звали.

«Были разосланы приглашения в Законодательное собрание, комитет по транспорту, транспортным компаниям — я лично рассылал приглашения. Никто не пришел, никакой реакции, никто даже не отзвонился», — заявил в мегафон один из организаторов. По его словам, приглашение получил, например, депутат ЗакСа от «Единой России» Денис Четырбок.

По мнению собравшихся, от «агрессии агрегаторов», направленной против профессиональных водителей, страдают и все остальные граждане, так как падают требования к безопасности.

Среди требований прозвучало сорвавшее аплодисменты предложение законодательно «запретить гастарбайтерам работать в такси». Участники акции полагают, что только обладатели российского гражданства и российских водительских прав имеют право заниматься частным извозом в РФ.

В случае же введения такого запрета тут же поднимутся и цены на перевозки, убеждены они. «Сразу и цены были бы адекватными — сейчас же поднять цены на перевозки в такси невозможно, иначе работы не будет вообще», — пояснил один из выступавших.

Участники митинга призвали объединяться «всем против общего врага» в лице мобильных агрегаторов.

По итогам митинга таксисты подписали резолюцию, которую собираются передать в администрацию Петербурга.