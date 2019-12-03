Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не нашло превышения концентрации опасных веществ в атмосферном воздухе вблизи сгоревшего склада на юге города.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на складе в Петербурге

Напомним, ангар с каучуком, фанерой и другими материалами полностью сгорел в пос. Шушары, на Московском шоссе, д. 54.

Забор проб воздуха специалисты производили на территории ближайшей жилой застройки, от которой до склада расстояние порядка 1000 метров (1 км).

По результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха концентрации загрязняющих веществ в пробах «не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест», заявили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Ситуация остается на контроле управления, добавили в ведомстве.

Напомним, огонь вспыхнул в ночь на 3 декабря в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в ангаре площадью 150×80 метров и высотой 15 метров. К трем часам ночи ангар рухнул.

К тушению были привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники, два пожарных поезда. К восьми часам утра пожар был локализован на площади 12 тыс. квадратных метров. Ликвидация ЧП продолжается.