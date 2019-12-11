Москва, 12 декабря, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Имидж для современных политических партий — вовсе не шутка, а способ подороже продать себя электорату. О том, почему российская партия власти за последнее время понесла серьезные имиджевые потери от своих же членов и как с этим бороться в масштабах страны, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Хам

До сих пор всем памятны невероятные перлы, отпущенные в сторону российского избирателя чиновниками среднего и нижнего звена, которые почему-то возомнили себя во всех смыслах «избранными». Хамство этих выскочек легко объяснимо, но тяжело лечится, ведь на низовом уровне зачастую в чиновничью среду попадают скороспелки из местной элиты, почувствовавшие себя вознесенными сразу в князи. Поэтому то, что для функционера высокого уровня является понятным (а именно недопустимость хамства в отношении того, кто завтра пойдет — или не пойдет! — за тебя голосовать), для их подчиненных кажется не столь актуальным.

Тем не менее хамства даже на самом низовом уровне допускать нельзя, мало того, даже если чиновник допустил излишне резкие выражения, будучи по содержанию прав, такую форму выражения надо беспощадно наказывать. Пример начальницы управления культуры Петрозаводска Анны Лесонен в этом смысле очень показателен. Лесонен всего лишь экспрессивно выразилась в отношении тех, кто бросает мусор мимо контейнеров. Мусорить — это безобразие, но специалист по культуре должен уметь выбирать не менее хлесткие, но более литературные способы выразить свое мнение.

Читайте статью Александра Халдея «Борьба с хамством как национальная идея».