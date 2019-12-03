Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Около десятка петербуржцев были госпитализированы за минувшие сутки, 2 декабря, из-за травм на гололеде. Причем большая часть пострадавших травмировалась в Купчино на юге города.

Gwydion M. Williams Гололедица

Так, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с закрытым переломом левого предплечья доставили 80-летнюю пенсионерку, упавшую на Балканской площади.

Другая пожилая петербурженка 72 лет попала в больницу, так как поскользнулась на улице Димитрова и сломала плечо.

83-летнюю жительницу города на Неве доставили в больницу после падения на Будапештской улице. Там же получил сотрясение мозга петербуржец, которого пришлось доставить в НИИ скорой помощи.

Травмы из-за гололеда получил и 64-летний гость города, поскользнувшийся на улице Салова, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Из-за падения ледяной массы с крыши пострадала 74-летняя пенсионерка на Белградской улице, она была госпитализирована на следующий день после травмы.

Источник утверждает, что травмировался и 57-летний петербуржец, который сломал бедро, упав на набережной Обводного канала у БЦ «Треугольник». Он попал в Елизаветинскую больницу.

Наконец, 66-летняя пенсионерка упала на Загородном проспекте и попала в НИИ им. Джанелидзе с закрытым переломом. Все травмы были получены в течение 1 и 2 декабря.