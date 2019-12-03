Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Петербуржец, который вышел защищать свой гараж от сноса в кооперативе «Петроградец 4» в Приморском районе с предметами, похожими на автомат и ручные гранаты, оказался под следствием, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает 3 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Конфликт вокруг сноса гаражей в Петербурге

Напомним, 2 декабря, на территории гаражного кооператива «Петроградец 4» с постановлением пришли сотрудники городского комитета по контролю за имуществом (ККИ). По распоряжению администрации города, земельный участок возле Мебельной улицы передаётся в пользование инвестору — предприятию по производству фасовочно-упаковочного оборудования ЗАО «Таурас-Феникс». Договор между городом и гаражным кооперативом был расторгнут, а собственникам гаражных боксов заранее предписано освободить занимаемую территорию.

Однако «гаражники» обратились в суд, надеясь дождаться решения в свою пользу, а часть из них вышла на улицу, перегородив покрышками проезд спецтехники. Среди защитников гаражной собственности оказались и более радикально настроенные люди. Один из них пошёл навстречу сотрудникам комитета с оружием в руках, пригрозив бросить в них гранату, если те не уйдут.

ККИ ничего не оставалось как вызвать на место наряд полиции, которые забрали мужчину для дачи показаний, а позже возбудили в отношении него уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, рьяным защитником гаражей оказался 29-летний житель города Кронштадта, имеющий судимость. У него были изъяты страйкбольный автомат и две пиротехнические светошумовые гранаты, которые были направлены на исследование.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Снос гаражей