Якутск, 3 декабря, 2019, 06:47 — ИА Регнум. Запущенный газопровод «Сила Сибири» даст возможность газифицировать четыре района Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Четыре района республики: Ленский, Олекминский, Нерюнгринский и Алданский получат газ от газопровода «Сила Сибири», заявил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

«Якутия становится нефтегазовым добывающим регионом. В 2020 году объём добычи газа будет превышать в три раза уровень 2019 года, а с выходом на полную производственную мощность — в 10 раз. Мы приступаем к проектированию газификации 30 насёленных пунктов республики», — сказал журналистам Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили поставки российского природного газа в Китай. На первом этапе поставки топлива по газопроводу «Сила Сибири» будут осуществляться с Чаяндинского месторождения Якутии.