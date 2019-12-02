Каир, 2 декабря, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Запущен первый прямой рейс из столицы Египта города Каира до города Ханчжоу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Marvin Mutz Самолет авиакомпании EgyptAir

Первый рейс вылетел из Международного аэропорта Каира в 2:00 по местному времени 29 ноября. Рейс был запущен авиакомпанией EgyptAir. Перелет между городами занял 11 часов. Приземление в Международном аэропорту «Сяошань» города Ханчжоу осуществилось в 19:00 по местному времени того же дня.

Напомним, что авиакомпания EgyptAir анонсировала запуск нового рейса предоставлением 50% скидки на билеты, которая действовала до 5 ноября для перелета по данному маршруту в период с 29 ноября по 31 декабря.

Отметим, что почти полмиллиона китайских туристов посетили Египет в 2018 году, что существенно больше 300 тыс. в 2017 году. Как ожидалось, в 2019 году туристы из Китая демонстрируют еще большую заинтересованность в этой ближневосточной стране.