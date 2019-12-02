EgyptAir запустила первый прямой рейс из Каира до Ханчжоу на востоке Китая
Каир, 2 декабря, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Запущен первый прямой рейс из столицы Египта города Каира до города Ханчжоу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Первый рейс вылетел из Международного аэропорта Каира в 2:00 по местному времени 29 ноября. Рейс был запущен авиакомпанией EgyptAir. Перелет между городами занял 11 часов. Приземление в Международном аэропорту «Сяошань» города Ханчжоу осуществилось в 19:00 по местному времени того же дня.
Напомним, что авиакомпания EgyptAir анонсировала запуск нового рейса предоставлением 50% скидки на билеты, которая действовала до 5 ноября для перелета по данному маршруту в период с 29 ноября по 31 декабря.
Отметим, что почти полмиллиона китайских туристов посетили Египет в 2018 году, что существенно больше 300 тыс. в 2017 году. Как ожидалось, в 2019 году туристы из Китая демонстрируют еще большую заинтересованность в этой ближневосточной стране.