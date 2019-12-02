Хабаровск, 2 декабря, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Общественник из Комсомольска-на-Амуре Олег Паньков, который ещё 19 ноября звал горожан на митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала после обысков в офисах группы компаний «Торэкс», теперь клеймит его позором и предрекает начало конца. Активист винит Фургала в том, что он отвернулся от народа и встал на сторону жадных чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал

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На своей странице в «Фейсбук» общественник в пух и прах разнёс губернатора, поставив ему в пример депутата — единоросса. Он также предрёк Фургалу начало конца.

«Фургал — начало конца? Когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. О пенсионную реформу споткнулись и президент, и «Единая Россия», их рейтинги стремительно пошли вниз. Но грабли не могут долго лежать, чтобы на них не наступил очередной дурной политик. 5 ноября губернатор Фургал прислал в краевую думу отрицательный отзыв на проект краевого закона депутата Геннадия Мальцева», — написал Олег Паньков.

Далее общественник, очень эмоционально, описал событие. Депутат — единоросс Геннадий Мальцев, по мнению Панькова, сделал попытку загладить перед народом вину «Единой России» за пенсионную реформу и внёс законопроект, лишающий депутатов и чиновников всех «золотых парашютов» при выходе на пенсию, в частности — гигантских доплат к пенсии. Паньков привёл пример: отставной депутат Татьяна Мовчан получает региональную доплату к пенсии в 187 тыс. рублей.

«Геннадий Мальцев выступает как прогрессивный политик, предлагая справедливый закон, урезающий необоснованные льготы за счёт народа для депутатов-тунеядцев. А Сергей Фургал в этом вопросе ведёт себя как типичный единоросс: чиновники должны жить в роскоши даже на пенсии. Фургал переметнулся со стороны народа на сторону чиновников. Статус народного губернатора он потерял. Лимит хороших дел едрожир исчерпал?».
Олег Паньков

Паньков намерен привлечь самое широкое общественное внимание к заседанию краевой думы 4 декабря, когда состоится голосование по законопроекту единоросса Геннадия Мальцева.

В заключение своего открытого письма общественник — комсомольчанин припомнил Фургалу знаменитое фото со стаканчиков в зубах в зале Госдумы и предупредил:

«Если Сергей Иванович не одумается и не поменяет своё отношение к депутатским льготам, он останется у разбитого корыта — всё с тем же с пластиковым стаканчиком в зубах».
Олег Паньков

Ещё в одном посте, всё там же, в «Фейсбук», Олег Паньков назвал губернатора Фургала «не народным, а антинародным», объяснив, что лично звонил автору законопроекта Геннадию Мальцеву и полностью поддерживает его инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, после обысков в офисах компаний группы «Торэкс», которую связывают с семьей и ближайшим окружением губернатора Фургала, общественный активист Олег Паньков звал жителей Комсомольска-на-Амуре на митинг в поддержку Сергея Фургала. Однако горожане на призыв отреагировали вяло, и городские власти, состоящие преимущественно из однопартийцев Фургала (ЛДПР), судя по всему, сочли за благо инициативу с митингом не поддержать.

Во время губернаторских выборов 2018 года одной из основных претензий к экс-главе Хабаровского края Вячеславу Шпорту были именно баснословные выплаты депутатам и чиновникам при их выходе на пенсию. Шпорту даже пришлось оправдываться, но оправдания приняты не были. А его соперник Сергей Фургал обещал, что положит конец барской жизни чиновников и депутатов. Но, как видим, делать этого не спешит. При этом, когда все жители Хабаровского края просили снизить транспортный налог, Фургал выступил категорически против, обидев избирателей — ведь во время выборов он не раз говорил, что регион вообще нужно сделать безналоговой зоной, и обещал множество преференций по налогам бизнесу.