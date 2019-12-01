Вашингтон, 1 декабря, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.

Gazprom.ru Строительные работы

Причиной недовольства Вашингтона стало строительство газопровода «Северный поток-2». В отношении компаний, принимающих участие в данном проекте и планируется введение санкций.

Как отмечает издание, вмешательство Соединенных Штатов может поставить проект под угрозу срыва.

Суть потенциальных ограничений заключается в запрещении российским корпорациям принимать участие в бизнесе в Соединенных Штатах.

В министерстве энергетики России уже заявили, что проект будет завершен в любом случае, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.