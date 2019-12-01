Москва, 1 декабря, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский посетил премьеру фильма «Ржев», которая состоялась 30 ноября в Музее Победы — кинотеатре «Поклонка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Ржев». Реж. Игорь Копылов. 2020. Россия

«То, что в канун 75-летия Победы у нас появился фильм о Ржеве — это очень символично. Этот фильм — это дань памяти», — отметил министр.

Мединский подчеркнул, что эта битва «имеет очень мало аналогов в мировой истории» и она сыграла колоссальное значение для победы в Великой Отечественной войне, так как солдаты не дали возможность немецким захватчикам разместить свои резервы под Сталинградом.

Пресс-служба Правительства Тверской области Владимир Мединский посетил премьеру фильма «Ржев»

Глава ведомства также напомнил собравшимся на премьеру зрителям, что в Тверской области создается мемориальный комплекс, который будет возведен подо Ржевом, где в боях 1942−1943 годов погибли более 600 тыс. бойцов Красной армии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, о создании в Тверской области Мемориала советскому солдату впервые заговорили в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году.

По итогам творческого конкурса для реализации выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Завершить создание комплекса планируется в год 75-летия Великой Победы.