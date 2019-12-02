Новосибирск, 2 декабря, 2019, 07:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области 1 декабря 2019 года заработал первый виртуальный концертный зал. Он открыт в рамках национального проекта «Культура», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство культуры Новосибирской области В Новосибирске открыт первый Виртуальный концертный зал

Церемония открытия прошла в Новосибирской филармонии.

«Новосибирская филармония осваивает ещё один — виртуальный — формат общения со зрителем. Мы вливаемся в русло открытого культурного пространства — во Всероссийский виртуальный концертный зал. Новосибирская публика сможет увидеть и услышать в режиме онлайн и в записи лучшие программы с участием российских и зарубежных звёзд, выдающиеся оперные постановки, аншлаговые программы Новосибирской филармонии», — прокомментировали в Новосибирской филармонии.

Как ранее отмечал и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, виртуальный концертный зал выведет на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства и поможет созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей региона.

На открытии зала заместитель губернатора региона Юрий Петухов зачитал поздравление от министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Твёрдо убеждён, что новый ВКЗ, открывающийся в рамках национального проекта «Культура», подарит ценителям классических мелодий возможность насладиться великолепными концертами и потрясающими симфоническими полотнами в исполнении виртуозных музыкантов с мировым именем», — говорится в приветствии министра.

Виртуальный зал открылся трансляцией концерта фестиваля искусств «Русская зима», который состоялся 29 декабря 2018 года в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

В рамках концертной программы Виртуального концертного зала в 2020 году новосибирцы смогут увидеть прямые и отложенные трансляции концертов Московской филармонии, музыкальных спектаклей международного фестиваля в Экс-ан-Прованс, детских сказок с оркестром и летних музыкально-литературных вечеров. Планируются и трансляции аншлаговых программ Транссибирского арт-фестиваля.

Напомним, в 2019 году Новосибирская область по итогам конкурсного отбора получила трансферт на создание виртуального концертного зала Новосибирской государственной филармонии — 5 млн 760 тысяч рублей. В 2021 году регион вновь планирует участвовать в конкурсном отборе Минкультуры России для создания виртуальных концертных залов в Доме культуры районного поселка Ордынское и во дворце культуры Бердска.