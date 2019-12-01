Канберра, 1 декабря, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Австралийские учёные утверждают, что сумели создать литий-ионный аккумулятор удвоенной ёмкости, в котором вместе жидкого электролита используется обычный промышленный полимер. Об этом сообщает New Atlas.

Lead holder Литий-ионный аккумулятор цилиндрический

Разработка принадлежит Институту пограничных материалов Дикина, учёные которого заменили легковоспламеняющейся жидкий электролит на твердый полимер, слабо взаимодействующий с ионами лития. Твердотельный электролит позволит производить аккумуляторы с анодом из лития, что удвоит их ёмкость. Это, наконец, позволить преодолеть узкое место в развитии электромобилей и портативных устройств. Они станут безопасными, дешёвыми и смогут долго работать на одной подзарядке.

Исследователи отмечают, что они использовали уже существующие на рынке полимеры, а значит наладить промышленное производство новых устройств не составит большого труда. Учёные уже опробовали свою технологию, сконструировав аккумулятор размером с таблетку, и приступили к созданию батареи для смартфона.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что благодаря созданию нового класса электролитов «вода-в-соли» учёные разработали новый тип литий-ионного аккумулятора, который не подвержен риску возгорания.