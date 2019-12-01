Тверь, 1 декабря, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Второй премьерный показ фильма «Ржев» состоялся в Москве в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 30 ноября, показ посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор Музея Победы Александр Школьник, на премьеру были приглашены ветераны, а также звезды российского кино. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«От жителей Тверской области, города воинской славы Ржева хочу поблагодарить съемочную группу за создание этого фильма. Первый предпремьерный показ прошел в Ржеве несколько дней назад. В том числе его посмотрели наши ветераны», — сказал Игорь Руденя перед просмотром кинокартины.

Глава Тверской области напомнил, что фильм выходит в преддверии Года памяти и славы, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

«В 2020 году, к 75-летию Победы, в Тверской области создается Ржевский мемориал Советскому солдату, которому нет равных в России и Европе. Под Ржевом шли жесткие бои, наша армия понесла большие потери. Ежегодно здесь проводится поисковая экспедиция «Калининский фронт», и мы предаем земле останки солдат, погибших на ржевской земле», — добавил губернатор.

Премьерный показ «Ржев» состоялся в Ржеве 27 ноября — первыми фильм о героических событиях 1942 года посмотрели жители города. Сценарий фильма написан по повести «Искупить кровью», созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым по реальным событиям: советские бойцы после боёв под селом Овсянниково должны любой ценой удержать позиции. Режиссёром фильма стал Игорь Копылов, в нём снялись Сергей Жарков, Александр Бухаров, Олег Гаянов, Александр Колдаков, Максим Кошеваров, Александр Маев, Евгений Кордунский, Андрей Коровниченко. Уже с 5 декабря лента выходит в широкий прокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области возводится Ржевский мемориал Советскому солдату, его открытие запланировано на май 2020 года. 25-метровую скульптуру установят на 10-метровом восьмигранном холме. В музее у мемориала Ржевскому солдату откроют павильоны для медиапроектов: демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.