Санкт-Петербург, 1 декабря, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Пригородный автобус марки Dragon, в котором находилось порядка 50 пассажиров, загорелся на ходу в поселке Ольгино под Петербургом. Быстрая реакция водителя позволила избежать тяжких последствий пожара — люди не пострадали. Автобус сгорел полностью.

Https://vk.com/spb_today Пожар в автобусе под Петербургом (цитата группы «ДТП и ЧП")

По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в Приморском районе 1 декабря в 12:21 мск водитель автобуса компании «Третий парк», следовавшего из Петербурга в Зеленогорск, у дома 45 по Приморскому шоссе обнаружил задымление моторного отсека.

«Водитель остановил автобус на обочине и эвакуировал пассажиров, около 50 человек. В результате происшествия никто не пострадал», — отметили в дорожной полиции.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в УГИБДД.

На месте ЧП работали восемь пожарных на двух машинах. «В 12:48 открытое горение ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали», — подтвердили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Судя по кадрам с места ЧП, автобус полностью сгорел.