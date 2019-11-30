Москва, 30 ноября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» предупредила о прекращении смс-рассылки пассажирам рейсов о начале посадки на самолет с 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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«Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса)», — говорится в сообщении компании.

Авиаперевозчик напоминает, что за 40 минут до отправления самолета завершается регистрация на рейс, а за 20 минут — посадка на борт авиалайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании «Аэрофлот» уже сейчас думают, как именно ввести систему продажи льготных билетов на официальном сайте и в официальном приложении перевозчика.