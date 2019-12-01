Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Аргентинский лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес заявил, что государственный переворот в Боливии — дело рук Белого Дома. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Флаг США

Перес также подверг критике позицию в отношении кризиса в Боливии Организации американских государств (ОАГ), в первую очередь её Генерального секретаря Луиса Альмагро.

«Он знает, что выборы [20 октября] выиграл Эво Моралес, но без всяких доказательств обвиняет последнего в фальсификации результатов», — приводит агентство слова Нобелевского лауреата.

Произошедшее в Боливии общественный деятель назвал «военно-гражданским переворотом».

Сын Переса, Леонардо, входит в состав делегации, которая отправилась в Боливию для расследования нарушений прав человека силовиками в ходе протестов и долгое время удерживалась там полицией.