Москва, 30 ноября, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил усилить муниципальную власть, чтобы добиться выполнения поставленных задач президентом и правительством России. Об этом 30 ноября он сообщил в эфире телеканала РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

По словам Кудрина, усиление вертикали власти — «неправильный путь» исполнения «всех задач сверху». Напротив, «надо увеличивать полномочия муниципалитетов и передавать им дополнительные бюджетные деньги», — заявил глава Счетной палаты.

Он добавил, что процессы, которые сейчас происходят в российском обществе, доказывают то, что национальные проекты не отвечают ожиданиям граждан России.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил о том, что федеральный бюджет на 2020−2022 годы рассчитан с учетом того, что программа выплаты материнского капитала после 2021 года не запланирована.