Бостон, США, 30 ноября, 2019, 19:15 — ИА Регнум. 61-летняя американская поп-звезда Мадонна отказалась проводить три концерта в рамках гастрольного тура. Как сообщает сама исполнительница, причиной такого решения стали «невыносимые боли», по настоянию врачей она решила не продолжать выступления.

chrisweger Мадонна

Что стало причиной плохого самочувствия исполнительницы, пока не известно. Ранее она сообщала, что страдает от порванной связки и болей в колене.

По информации российского новостного агентства InterMedia, из-за плотного графика отмененные концерты нельзя будет перенести на другие даты, поэтому деньги за билеты будут возвращены поклонникам.

«Пожалуйста, простите этот неожиданный поворот событий. Проведение моего шоу каждый вечер приносит мне так много радости, что его отмена своего рода наказание для меня», — написала артистка в инстаграме.