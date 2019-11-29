Цхинвал, 29 ноября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Вино предприятия «Иронсан» из Южной Осетии есть в продаже в 70 регионах России. По словам главы Госкомитета информации и печати республики Марии Котаевой, винодельческая продукция Южной Осетии пользуется спросом в России. Об этом 29 ноября сообщает информагентство «Рес».

Продукция предприятия «Иронсан» из Южной Осетии

Котаева также рассказала об успешном развитии «молодого» предприятия.

«Производители «Ирон сан» обещают выйти в ближайшее время на выплату налогов в госбюджет. В этом году производители объявили праздник сбора урожая, скупали местный виноград и обработали 70 тонн винограда. Только в этом месяце они выпустили 135 тысяч бутылок вина. Помимо российского рынка, первые партии вина — 1200 бутылок отправили в дьюти-фри Абхазии», — отметила Котаева.

Предприятие посадило виноградники, но также продолжит покупку винограда у местного населения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предприятие «Иронсан» является единственным винодельческим предприятием Южной Осетии и начало свою работу в конце декабря 2018 года. Проект осуществляется на средства российских инвесторов. Сумма капиталовложений составляет уже более 90 миллионов рублей. Первая экспортная партия в Россию в количестве 14 тыс. бутылок была отправлена в начале февраля. В июле предприятие в три раза увеличило экспортную партию вина в Россию.