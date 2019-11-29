Москва, 29 ноября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В Москве состоялось общее собрание Клуба лидеров России «Эльбрус». Победители флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» встретились с наставниками конкурса, подвели итоги работы клуба за 2019 год, вместе разработали ценности сообщества и презентовали проекты на 2020 год. Члены клуба «Эльбрус», которые с самого начала активно участвовали в его развитии, получили благодарственные грамоты.

Предоставлено пресс-службой клуба «Эльбрус» Общее собрание Клуба «Эльбрус»

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова на сегодняшний день в Клубе лидеров России «Эльбрус» уже 229 человек, которые сообща запускают и реализуют социально-значимые проекты.

«Очень важно, чтобы между участниками выстраивались устойчивые горизонтальные связи, и к проектам присоединялось как можно больше людей. Всего в текущем году участие в этих проектах приняли свыше 22 000 человек. Клуб «Эльбрус» способствует продвижению социальных инициатив и на федеральном уровне. Сегодня в портфеле клуба уже 10 таких проектов, — отмечает Алексей Комиссаров, — Один из проектов клуба — это «Наставничество». Как и в конкурсе «Лидеры России», программа была разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей»: студенческой олимпиады «Я — профессионал», конкурсов «Доброволец России», «Моя страна — моя Россия», молодежного кубка «Управляй!» и других. Для многих наставниками выступают победители «Лидеров России». Сегодня сформировано уже 107 наставнических пар. Мы уверены в важности и необходимости такой преемственности».

Предоставлено пресс-службой клуба «Эльбрус» Общее собрание Клуба «Эльбрус»

Алексей Комиссаров отметил, что один из участников программы «Наставничество», финалист молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» Михаил Нюсхаев в составе студенческой команды одержал победу в конкурсе социальных проектов Enactus с проектом «Wild Camp». Его проект направлен на поддержку и развитие экологического туризма и популяризацию национальных парков России. Наставником Михаила выступил Антон Алексеев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России». Команда выступала на самой большой площадке Кремниевой долины San Jose McEnery Convention Center в Калифорнии, на которой обычно проходят презентации таких компаний, как Facebook или Apple.

Председатель Клуба лидеров «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова рассказала, что разработка ценностей Клуба лидеров России «Эльбрус» на 2020 год очень важна для дальнейшего направления работы сообщества и взаимодействия его участников в рамках социальных проектов.

«Ценности объединяют нас не только эмоционально, но и на уровне действия. Нам важно было обрести и осознать то, что делает настоящих лидеров лидерами, готовыми менять жизнь людей к лучшему. И сегодня разработка ценностей была основой содержательной части нашего мероприятия, — поделилась Татьяна Дьяконова, — У каждого сидящего в зале разные цели. Мы не работаем в одной организации, мы — сообщество. Поэтому ценности — это линейка, которую всегда можно представить к принятию любых решений. У нас есть огромный запрос от финалистов и полуфиналистов, которые хотели бы присоединиться и стать частью клуба, и, в связи с разработанными ценностями, мы сможем сделать этот выбор. «Лидеры России» — это ролевая модель, мы уже не совсем принадлежим себе. За тем, как нас воспринимают, стоит конкурс и большая идея. Ценности клуба «Эльбрус» позволят нам позиционировать себя не только внутри клуба, но и за его границами в совместно принятой системе координат».

Из 35 заявленных инициатив, в портфель клуба вошли 5 социальных проектов. Один из них — это проект Бориса Изюмова и Дмитрия Юрьева «Боевая слава». Проект родился в рамках задания «Сердце лидера» второго сезона конкурса «Лидеры России». Его главная задача — вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы фронтовых писем, фотографий военных лет в Память о прадедах-героях Великой Отечественной войны. Авторы распространяют информацию о возможности сохранения исторических материалов в цифровом виде, чтобы предотвратить полную утрату неоцифрованных исторических документов личного характера о Великой Отечественной войне.

Предоставлено пресс-службой клуба «Эльбрус» Проект Бориса Изюмова и Дмитрия Юрьева «Боевая слава»

По мнению Бориса Изюмова, руководителя направления Управления интегрированного развития активов в блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», победителя конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг, проект «Боевая слава» — это «живые истории победы». Любой желающий гражданин России может загрузить фронтовые письма своих родственников и изучить интересующие его реальные истории военных лет. Борис Изюмов и Дмитрий Юрьев прошли отбор проектов клуба на следующий год. С новой поддержкой данной инициативы, участники клуба будут масштабировать свой проект, чтобы сохранить память народа о реальных событиях войны и о том, что переживали герои нашей страны.

Также большое внимание привлек проект заместителя главного врача сети клиник «Скандинавия», победителя конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг, Владимира Остроменского «Делай чудо!». Развлекательно-образовательный проект создан для онкобольных детей, находящихся на лечении в стационарах. Проект уже работает в Санкт-Петербурге с прошлого года на регулярной основе. С ноября его инициаторы организовывают праздники в онкологических центрах города, и сейчас идет работа над введением образовательного контента, который впоследствии станет основой для полноценной учебной программы. Владимир считает, что распространение такой практики вполне оправданно, чтобы дети, которые вынуждено попали в тяжелую ситуацию в других регионах, не оставались без образования и могли быстро догонять своих сверстников.