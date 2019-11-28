Прага, 28 ноября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Вопрос, связанный с грузинским врачом Важей Гаприндашвили, в ближайшее время может быть решен. Об этом член Верхней палаты российского парламента Григорий Карасин заявил в Праге после завершения переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.

ИА REGNUM Григорий Карасин

Медика задержали за нарушение государственной границы Южной Осетии.

Григорий Карасин «Зураб Абашидзе поднял вопрос, касающийся врача Важи Гаприндашвили. Мы, разумеется, были в курсе дела, контактировали на разных уровнях с грузинской и осетинской стороной. Надеемся, что эта проблема в ближайший период будет решена, однако в то же время с нашей стороны было озвучено соображение, что на постоянной основе должны быть задействованы инструменты, созданные в рамках Женевских дискуссий еще в 2008—2009 годах»

Карасин также заметил, что в дальнейшем следует не допускать подобных случаев.

Напомним, 28 ноября состоялась встреча сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовских событий 2008 года, существует ряд нерешенных вопросов. Формат переговоров Абашидзе — Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июля.