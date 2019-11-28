Санкт-Петербург, 28 ноября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Судно с обеднённым ураном на борту, прибывшее в Петербург из Германии, находится под контролем специалистов и не представляет угрозы для города и его жителей. Контейнеры с обеднённым ураном будут перегружены на железнодорожные составы, которые направятся в Свердловскую область, на переработку. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 ноября в Департаменте коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Rosatom.ru Росатом

Судно «Михаил Дудин» с грузом обеднённого гексафторида урана (ОГФУ*, обеднённый уран) прибыло в Петербург 26 ноября. В связи с этим несколько общественных организаций заявили о якобы существующей «радиоактивной угрозе» для города и горожан. Их поддержали некоторые оппозиционные политики, поднявшие этот вопрос на заседании Заксобрания Петербурга.

В Росатоме объяснили, что в Россию для переработки ввозят обеднённый уран, который остается после процесса обогащения природного урана. Он в несколько раз менее радиоактивен, чем природный уран, потому и называется «обеднённый».

»Его радиоактивность в десятки раз меньше допустимого максимального уровня излучения и безопасна для населения и окружающей среды. В мире не зафиксировано ни одного серьезного аварийного случая при обращении с ОГФУ, представляющего риск для окружающей среды и населения», — разъяснили в госкорпорации.

Для транспортировки обеднённого урана используются специальные контейнеры, они сделаны из толстостенной стали с толщиной стенок 16 мм. Контейнеры подвергаются постоянным проверкам на прочность, способны выдержать самые суровые условия.

При приемке груза в России проводится входной и радиационный контроль, сверяются маркировки цилиндров, проверяется их состояние. После чего контейнеры перегружаются на железнодорожные составы. Сроки и маршруты передвижения таких грузов держатся в тайне в интересах безопасности перевозки.

В Росатоме напомнили, что обеднённый уран представляет собой ценное многоцелевое сырье и подлежит дальнейшему использованию. Уровень развития современных технологий центрифужного обогащения в России позволяет извлекать из обеднённого урана полезный материал.

«Иностранный обеднённый уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП (обогащенный урановый продукт) — с его последующим вывозом обратно за рубеж. Материал, который остается после обогащения, постепенно переводится в химически безопасную форму оксида урана на специальной технологической установке по обесфториванию (закиси-окиси обедненного урана — U3O8)», — объяснили в Департаменте коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

»Обеднённый уран безопасен для окружающей среды и населения», — подчеркивают российские специалисты.

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