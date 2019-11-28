Бишкек, 28 ноября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба главы государства.

President.gov.by Визит Александра Лукашенко в Киргизию

По словам белорусского лидера, его удивил объем работы, проделанной киргизскими властями в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности и на площадке Евразийского экономического союза.

«Это говорит о том, что Киргизия прилагает огромные усилия с точки зрения того, чтобы обезопасить свою республику и поднять экономику», — добавил он.

Подводя итоги переговоров, Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда готова при всех равных условиях отдать приоритет Киргизии.

«Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе — отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше», — подчеркнул белорусский президент.