Бишкек, 28 ноября, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Международная и региональная безопасность станут темами обсуждения на заседании глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, куда 28 ноября прибыл президент России Владимир Путин.

President.kg Владимир Путин в аэропорту Бишкека. 28.11.2019

Самолёт президента приземлился в международном аэропорту «Манас». Главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Во встрече также примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Сооронбай Жээнбеков встретился с исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым.