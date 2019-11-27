Джефферсон-Сити, США, 28 ноября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Второй взрыв произошел на химическом предприятии в американском Порт-Нечесе (штат Техас), сообщает агентство Reuters.

Fiveflower Взрыв

По причине взрыва власти решили эвакуировать около 60 тысяч человек из ближайших городов, расположенных в радиусе четырех миль (около 6,4 километров) от места происшествия. Отмечается, что к моменту второго взрыва на заводе пожарные пытались потушить огонь почти 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября. В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали. Также в районе происшествия была объявлена эвакуация в радиусе 800 метров от химзавода. Причин взрыва не сообщалось.