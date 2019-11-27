Армянск, Крым, 27 ноября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. На крымском химзаводе «Титан» игнорируют предписания по устранению нарушений трудового законодательства, зафиксированные инспекцией по труду. Об этом 27 ноября заявил в Симферополе депутат крымского парламента (КПРФ) Илья Донченко.

V.Diegtiar Завод «Титан». Крым

«В органы прокуратуры по поводу систематической невыплаты работникам предприятия компенсации за сверхурочную работу обратились более 500 человек, в инспекцию по труду — больше 300. Инспекция уже провела проверку и подтвердила нарушение статьи 152 ТК РФ. Однако вынесенные предписания по устранению нарушений законодательства руководством завода не выполняются», — отметил Донченко.

По его словам, прокуратура также подтвердила факт нарушения требований к оплате труда со стороны работодателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат сообщил, что руководство крымского химзавода «Титан» с 2014 года не выплачивает своим сотрудникам компенсацию за сверхурочную работу.