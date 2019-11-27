Игорь Руденя внёс предложения по развитию трассы М-11 в Тверской области
Тверь, 27 ноября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. С предложениями по развитию дорожной инфраструктуры трассы М-11 в Тверской области выступил губернатор Игорь Руденя на совещании в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург 27 ноября. Совещание провёл президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Глава региона также выступил с предложениями по развитию инфраструктуры трассы М-11. Первое предложение касается строительства третьего участка трассы М-11 — Северного обхода города Твери.
В рамках проекта на трассе М-11 планируется обустройство трёх многоуровневых транспортных развязок. Проект по созданию Северного обхода уже получил поддержку Министерства транспорта РФ.
Также Игорь Руденя выступил с предложением создать развязку в районе Вышнего Волочка и региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Это позволит обеспечить транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя более коротким и качественным маршрутом.
Как сообщало ИА REGNUM, открытие автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург состоялось 27 ноября в Ленинградской области. в церемонии принял участие Владимир Путин. Около 300 километров трассы пролегает через Тверскую область. Общая протяжённость новой дороги составляет 669 километров, объем вложений в ее строительство — 550 млрд рублей.