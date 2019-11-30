Москва, 30 ноября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. В своем стремлении извлечь максимальную прибыль из положения «мировой мастерской» Китай рассматривает все возможности нарастить товарооборот между собой и Европой. Как, в свою очередь, Россия может воспользоваться китайско-европейским грузопотоком с максимальной эффективностью, рассказывает автор ИА REGNUMАнна Мейзер.

ЖД контейнеры Fecso

Морская транспортировка грузов из Китая в страны ЕС обусловлена в том числе тем, что само китайское производство сосредоточено в восточных провинциях, уже обеспеченных морской транспортной инфраструктурой. Тем не менее спрос на железнодорожные перевозки китайских грузов также растет, а борьба между морским и сухопутным способами доставки зачастую обусловлена тем, какие регионы Китая и Европы требуется связать между собой. Например, если речь идет о северном Китае и Польше, то железная дорога оказывается удобнее.

Наземная перевозка также выигрывает там, где важна скорость доставки, поэтому российские компании показывают успешный пример заключения контрактов с китайскими фирмами в области перевозки продуктов питания и сельхозпродукции. Конечно, этим сектором всё не ограничивается, и пример тому — компания Fesco, организовавшая контейнерный маршрут из китайского Чжэнчжоу в Гамбург через Калининград и обратно. Таким образом между Китаем и Германией перемещаются товары народного потребления и оборудование. Китайская сторона в целях диверсификации рассматривает все разумные варианты перемещения грузов, для России же важно, чтобы проходящие по ее территории маршруты не конкурировали между собой, а давали устойчивую прибыль.

Читайте подробности в статье Анны Мейзер «Севморпуть против Транссиба: как России не упустить китайский транзит».