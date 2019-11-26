Санкт-Петербург, 26 ноября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Инженеры спроектировали специальную холодильную «фабрику» для общественно-делового комплекса «Лахта центр», который в ближайшее время откроется в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта центр»

Дело в том, что многочисленные офисные помещения, кафе, бары, рестораны, прочие общественные пространства, которые появятся в «Лахта центре», будут потреблять много электричества и выделять тепло. Чтобы поддерживать комфортную температуру (22−24 градуса) в огромном здании, специалисты предложили особое решение, сообщает пресс-служба «Лахта центра».

«Лахта Центр» будет производить собственный холод на холодильных станциях. Главные генераторы — 10 холодильных машин, которые будут размещены в двух холодных центрах: один в башне, второй в МФЗ (многофункциональное здание, — прим. ред.) на отметке 5,5 метров, это 3 этаж», — сообщает пресс-служба.

Аккумулятор холода будет ночью накапливать до тысячи тонн льда, которые в часы наибольших нагрузок отдадут прохладу от него по системе кондиционирования.

«Под декоративной решеткой кровли МФЗ установлены градирни, охлаждаемые воздухом. Они защищены от парения. Их конденсат будет использоваться для полива», — отметили в «Лахта Центре».

Напомним, строительство комплекса «Лахта Центр» велось в Петербурге с октября 2012 по октябрь 2018 года. Доминанта комплекса — 87-этажный небоскрёб высотой 462 метра. — это высочайшее здание в Европе. Площадь помещений в четырёх объектах комплекса составляет 400 тыс. кв. м. Помимо штаб-квартиры «Газпрома» и других офисных помещений, в «Лахта Центре» откроются многочисленные общественные пространства.

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