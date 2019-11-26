Москва, 26 ноября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании «СберДанных», которое обнародовала 26 ноября пресс-служба Сбербанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

Исследование показало, что в среднем российские семьи тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг порядка 9% семейного бюджета. При этом данный показатель различается в зависимости от региона проживания.

Наиболее высокими затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление). В число лидеров вошли также Чукотский АО — 12,7%, Еврейская АО — 12,6%, Камчатский край — 12,6%.

Отмечается также, что в некоторых регионах услуги ЖКХ дорожают более быстрыми темпами. Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно.

В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.