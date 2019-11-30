Москва, 30 ноября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. По официальным данным, в России порядка 3,5 млн безработных граждан. Тем не менее Министерство труда предлагает вопрос насыщенности рынка вакансий решать за счет мигрантов. Почему так происходит, задается вопросом автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Флаги бывших союзных республик СССР

На сайте Министерства труда можно найти список профессий, которые позволят своим обладателям рассчитывать на ускоренное получение гражданства РФ. Перечень весьма внушителен. Как выясняется, привлекательные условия по части обретения российского паспорта предлагаются медикам (в том числе педиатрам), рабочим, инженерам, учителям, корреспондентам, редакторам… Остается только вообразить в красках редактора-гастарбайтера — поистине, это переведет отечественные СМИ в новое качество! А учитель-мигрант? Тоже неплохо, при нынешнем уровне школьного образования даже укладывается в тренд. Представить на данных позициях граждан Узбекистана и Таджикистана не будет преувеличением: именно из этих стран в Россию идет наибольший поток гастарбайтеров.

Конечно, хотелось бы рассчитывать, что из этих стран к нам вернется русскоязычная часть населения — но как раз эти люди в большинстве уже уехали оттуда под прессингом местных националистов. Так что остается вопрос к правительству по поводу российских безработных, которых только по официальным данным — миллионы. Они Министерству труда совсем не подходят?

Читайте статью Галины Смирновой «Свой народ уже не нужен. Минтруд России прикроется мигрантами».