Москва, 9 декабря, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Пятая часть жителей России, которые относят себя к высшему социальному слою, хотели бы жить при таких государственных устройствах, как фашизм, рабовладение, феодализм и дикий капитализм. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, прошедшего по стране с участием почти 86 тысяч человек, сообщает ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти хотелось бы жить, в группе респондентов, отнесших себя к «высшему социальному слою», %

Как и в других социальных слоях, представители высшего слоя предпочли бы жить при социализме — такое мнение разделяют 42% из них (34% предпочли бы социал-демократию). Но еще 20% — то есть всего лишь наполовину меньше — придерживаются куда более радикальных взглядов — таких, которые нередко называют «людоедскими».

Обращает на себя внимание, что люди из высшего социального слова весьма довольны своим положением в обществе и так или иначе близки либо к власти, либо к богатейшей части общества, и у них больше (чем у других) шансов влиять на направление развития общественных процессов. И вот в этой группе респондентов 20% отдает предпочтение «людоедским» режимам, в которых они себя — «элиту» — явно не видят в подчиненной роли. То есть мала вероятность, что они хотели бы быть рабами или считаться вообще не людьми, очевидно, что им по нраву идея быть рабовладельцами или фашистскими бонзами.

Поэтому ответ представителей этой группы на вопрос о том, при какой власти они хотели бы жить, показывает их мнение не о том, какой должна быть власть, а о том, как надо властвовать. С учетом того, что речь идет о людях, с определенной долей вероятности уже имеющих отношение к власти, авторы исследования подчеркивают пугающую направленность их ответов.