Архангельск, 26 ноября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. 2 млрд 366 млн 553 тысяч рублей — такую сумму перечислили в бюджет Архангельской области алмазодобывающие предприятия региона в виде налога на добычу полезных ископаемых. И это на 16,24% превышает показатели прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Алмаз

Напомним, добычей алмазов в регионе занимаются два предприятия отрасли — ПАО «Севералмаз» (АЛРОСА) и АО «АГД ДАЙМОНДС». За девять месяцев они добыли более пяти миллионов тонн руды, из которой извлечено 6,77 млн карат алмазов.

В 2019 году вырос показатель извлеченных алмазов на уровне незначительного снижения объемов добычи руды. Это связано с тем, что в разработку пошли участки месторождений с более высоким содержанием алмазов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на ГОК имени В. Гриба в мае были добыты алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, в июле — кристалл весом 212,53 карата. И осенняя находка — безупречный кристально-прозрачный алмаз массой 104,12 карата.