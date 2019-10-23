Архангельск, , 14:42 — REGNUM На одном из алмазных месторождений Архангельской области нашли крупный алмаз массой 104,12 карата. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и ЛПК.

«Безупречный кристально-прозрачный алмаз не имеет изъянов и может быть отнесен к категории «чистой воды», — отметили в министерстве.

Напомним, что в мае на горно-обогатительном комбинате «АГД ДАЙМОНДС» были добыты алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, а в июле — кристалл весом 212,53 карата.