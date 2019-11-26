Санкт-Петербург, 26 ноября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Власти Петербурга основательно подготовились к празднованию Нового года и Рождества 2019−2020 года и разработали целый список мероприятий, которые пройдут как в спальных, так и в центральных районах города. Подробности праздничных гуляний рассказал на заседании правительства города исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Александр Воронко.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний Невский проспект

Так, по сложившейся традиции, в городе на Неве пройдут новогодние елки для учащихся 1−4 классов в Ледовом дворце. С 26 по 30 декабря пройдут 22 представления, которые, по словам спикера, посетят 228 352 школьника, что на 10 тысяч учащихся больше, чем в прошлом году.

«Новогодний спектакль «Золушка» известного постановщика и режиссера Петра Чернышева будет идти 50 минут. Главные роли исполнят олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Елена Бережная, Петр Чернышев исполнит роль принца», — сказал Александр Воронко.

После просмотра юные зрители получат сладкий подарок, в котором, помимо конфет, будет новогодний пазл с видом Санкт-Петербурга.

Официальный старт новогодним праздникам даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. В субботу, 21 декабря, он посетит детские медицинские и социальные учреждения: ДГБ №1, ДГБ № 2 во имя святой Марии-Магдалены и центр детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детский хоспис. После поздравления детей главный герой зимнего праздника отправится на Дворцовую площадь, где в 17:00 мск начнется интерактивная программа.

«В 18:00 мск Дед Мороз поздравит всех с праздником и зажжет новогодние огни на главной елке города. Затем будет дан старт забегу дедов-морозов. Завершится мероприятие в 19:00», — отметил спикер.

Что касается новогодней ночи, то гулянья на Невском и Дворцовой площади начнутся в 23:00. Традиционно будут работать две интерактивные площадки у Гостиного двора, там будут установлены тематические фотозоны, работать аниматоры. В створе Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта появится сценический комплекс, где можно будет послушать праздничный концерт с участием популярных музыкальных групп и потанцевать в новогодней дискотеке.

Воронко отметил, что в этом году главные площадки города будут украшены в стиле народного творчества, а на главной сцене новогоднее празднество будет посвящено «путешествию Данилы-мастера».

«Пришедших на новогоднюю ночь на Дворцовую площадь ждет игра света, музыки и увлекательная шоу-программа, настоящий танцевальный марафон под хиты уходящего года. Всю ночь на сцене будут играть ди-джеи радио «Рекорд». В числе других участников выступят группа «Бисквит», Алена Петровская, певица Афина и другие зажигательные исполнители и коллективы», — отметил он.

В три часа ночи акваторию Невы украсят огни новогоднего фейерверка с пляжа Петропавловской крепости. Продлится новогодняя программа до 4 часов утра, ввиду чего, как и в прошлые года, всю ночь для удобства жителей и гостей города будет работать общественный транспорт. Так же метро и автобусы будут ходить и в ночь на 7 января.

Празднование Рождества Христова в этом году пройдет на Стрелке Васильевского острова, на территории Петропавловского крепости и Дворцовой набережной. В рамках праздника с 7 и 8 января с 19:00 по 22:00 мск пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда». В программе праздника пиротехнические спектакли, огненные и лазерные световые представления и 3D-мэппинг-шоу на фасаде Петропавловской крепости.

В дни празднования Нового года и Рождества Христова пройдет ежегодная рождественская ярмарка, но в этом году она пойдет с 19 декабря по 13 января в новом месте — на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовых улицах.

«В общегородской план празднования вошли более 180 событий во всех районах Петербурга. Особенно хочется отметить Курортный район, где пройдет масштабное ледовое шоу в Дубках, Невский район, который в 18 раз проведет христианский рождественский фестиваль «Благовестие», и Центральный район, который проведет фестиваль скандинавской ходьбы», — резюмировал Александр Воронко, отметив, что также запланированы праздничные мероприятия и на проводы старого Нового года.

В свою очередь председатель городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол ответил, что в этом году на праздничное оформление город потратил 365 млн рублей, что на 50 млн рублей больше, чем в прошлом. Кроме того, элементная база, которая будет использована в этом году, увеличена на 30% за счет восстановления украшений, которые использовались раньше.

Так, будет существенно усилено оформление Адмиралтейского и Центрального районов, увеличен объем оформления Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Приморского, Московского, Пушкинского районов. Кроме того, в этом году впервые включены в новогоднюю концепцию оформления города районы современной застройки — Шушары и Парнас.

«Общеадресная программа централизованного оформления Петербурга к Новому году и Рождеству включает более 3,5 тысяч элементов праздничного оформления. Также по городу будут установлены 64 искусственных ели, а самая главная — на Дворцовой площади, будет высоту в 25 метров», — отметил Владимир Рябовол.

Всего в централизованном праздничном оформлении участвовали 14 компаний, прежде всего это представители малого и среднего бизнеса. Элементы, которые использовались в новогоднем оформлении, в большинстве своем были произведены в Петербурге и в других городах России. Все гирлянды и оформление города включатся к 20 декабря.

Кроме того, спикер отметил, что оформление Невского проспекта, которое вывешивается на протяжении пяти лет, технически устарело. Поэтому комитетом подготовлено пять концептуально разных проектов десятью независимыми дизайнерскими группами.

«В бюджет следующего года заложено и утверждено финансирование по этому проекту. В будущем году вернемся к этому вопросу», — заключил чиновник.