Минск, 26 ноября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В июле стартует Олимпиада в Токио, где белорусскую сборную «ждет жесточайшая, бескомпромиссная борьба в сложных климатических условиях». Об этом 26 ноября заявил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце на церемонии вручения наград спортсменам и тренерам.

Wikijunkie Дарья Домрачева

Он поведал, как ушедшая из «большого спорта» белорусская спортсменка Дарья Домрачева просила его разрешить ей уехать в Китай, чтобы тренировать там сборную по биатлону. Лукашенко разрешил с прицелом на выгоду от председателя КНР.

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда (населения, — прим. пресс-службы президента Белоруссии) страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», — сообщил Лукашенко.