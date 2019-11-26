Муйский район, Бурятия, 26 ноября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Администрация Муйского района Бурятии объявила конкурс на поставку рождественской кареты. Как говорится в документации, несамодвижущееся транспортное средство необходимо для праздничного оформления Центральной площади в посёлке Таксимо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из конкурсной документации об аукционе zakupki.gov.ru Сказочная светящаяся карета появится на площади посёлка Таксимо

В условиях отмечено, что карета будет использоваться для создания комфортного отдыха посетителей и ландшафтного обогащения территории в целом.

«Изделие должно представлять собой арт-объект в виде кареты со светодиодным оформлением светодиодной гирляндой и светодиодными лампами в соответствии с приложенными рисунками», — сообщается в документе.

В соответствии с техзаданием, карета должна быть высотой не менее 2,5 и не более 3 метров, ширина — от 4,2 до 5 метров и глубина — от 1,3 до 1,5 метров. Диаметр задних колес кареты должен быть в диапазоне от 1,35 до 1,85 метров, передних — 1−1,5. Изготовитель обязан доставить изделие прямо на площадь.

Читайте также: Главную площадь Хабаровска украсят ледяной крысой