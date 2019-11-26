Хабаровск, , 10:35 — REGNUM В преддверии Нового года на главной площади Хабаровска появится огромная ледяная крыса. Главную новогоднюю 20-метровую ёлку края соберут из 190 живых елей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщило ИА Хабаровский край сегодня, на новогодней площади будут обустроены ледовые лабиринты. Шахматные фигуры, горки. Рядом с главной ёлкой будут установлены огромные ледовые композиции по мотивам русского фольклора. В фото зонах будут установлены огромные ледовые троны, на которых смогут сфотографироваться все желающие.

Обустройство новогоднего городка обойдётся в 10,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке также начат монтаж главной новогодней ёлки и праздничного городка.